Судебный процесс по делу Александра Зверева завершился миром

Сегодня, 10 декабря, в Высоком суде Лондона должно было состояться заседание по иску немецкого теннисиста Александра Зверева к спортивной компании, которая представляла его интересы, когда он был тинейджером. 23-летний спортсмен подал в суд на Ace Group International относительно "незаконных ограничений торговых прав".

Адвокат Зверева на предварительном слушании заявил, что Александр заключил договор о представительстве с Ace в 2012 году, когда ему было 15 лет. Спортсмен затем хотел разорвать отношения с компанией, но получил отказ. В компании сказали, что у него "нет права на это".

В итоге слушание не состоялось, так как стороны уладили спор миром и завершили судебный процесс, сообщает Press Association.

Зверев завершит 2020 год на седьмой строчке рейтинга ATP.