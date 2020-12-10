Винус Уильямс сыграет на Australian Open-2021

40-летняя американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира и 7-кратная победительница турниров "Большого шлема" в одиночном разряде Винус Уильямс подтвердила участие в Открытом чемпионате Австралии.

"Я сыграю на Australian Open. Когда бы он ни прошёл, планирую присутствовать там. Будет интересно, потому что придётся две недели находиться на карантине и провести много времени наедине со своими мыслями. В целом просто надеюсь, что турнир состоится", — приводит слова Уильямс Essentially Sports.

Первый в 2021 году турнир "Большого шлема" Australian Open начнётся 8 февраля. Перед стартом турнира игроков ждёт двухнедельный карантин, во время которого можно будет проводить тренировки по 5 часов в день.