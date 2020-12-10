  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Александр Зверев получит € 1,15 млн от компании Ace Group International
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Зверев получит € 1,15 млн от компании Ace Group International

Теннис
(1 голосов)

Немецкий теннисист выиграл суд

Александр Зверев получит € 1,15 млн от компании Ace Group International
Новина українською

Стали известны подробности судебного разбирательства по иску немецкого теннисиста Александра Зверева к спортивной компании, сообщает Bild.

23-летний спортсмен подал в суд на Ace Group International относительно "незаконных ограничений торговых прав". Слушание не состоялось, так как стороны уладили спор миром и завершили судебный процесс.

По данным источника, бывший менеджер Зверева просил взыскать со спортсмена € 9 млн, однако в итоге Зверев получит от Ace Group € 1,15 млн во избежание дальнейших разбирательств.

Адвокат Зверева на предварительном слушании заявил, что Александр заключил договор о представительстве с Ace в 2012 году, когда ему было 15 лет. Спортсмен затем хотел разорвать отношения с компанией, но получил отказ. В компании сказали, что у него «нет права на это».

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Зверев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...