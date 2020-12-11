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Серена Уильямс: У меня никогда не было ощущения, что я завершила карьеру

Теннис
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Теннисистка не думает о завершении

Серена Уильямс: У меня никогда не было ощущения, что я завершила карьеру
Новина українською

Американская теннисистка Серена Уильямс сообщила, что её по-прежнему есть, что доказывать в своей карьере.

"Я всё ещё в поисках этих маленьких моментов — у меня никогда не было ощущения, что я завершила. Кажется, что я наоборот продолжаю расти. Никогда не анализировала, что я уже сделала или ещё не сделала — я просто не останавливалась и не оглядывалась назад.

Я по-прежнему живу в моменте, в котором пытаюсь стать лучше в каждом из аспектов жизни. Таков мой подход к карьере, работе и самой жизни", — цитирует 39-летнюю теннисистку News Chain.

Ранее известный тренер Саша Бажин оценил шансы американки выиграть 24-й турнир "Большого шлема" и повторить рекорд австралийской теннисистки Маргарет Корт. Ранее Бажин был спарринг-партнёром Серены.

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В статье: Серена Уильямс
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