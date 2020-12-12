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Леся Цуренко гуляет ледовыми улицам вместе со своими четвероногими друзьями. Фото

Теннис
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Украинская теннисистка наслаждается зимой, даже такой

Леся Цуренко гуляет ледовыми улицам вместе со своими четвероногими друзьями. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №146) прогулялась ледяными улицам Киева со своими четвероногими друзьями. Соответствующие фото и видео она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Леся Цуренко гуляет ледовыми улицам вместе со своими четвероногими друзьями. Фото - изображение 1Леся Цуренко гуляет ледовыми улицам вместе со своими четвероногими друзьями. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее украинец Бондарь стал призером Чемпионата Европы по тхэквондо.

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В статье: Леся Цуренко
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