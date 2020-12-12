Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леся Цуренко гуляет ледовыми улицам вместе со своими четвероногими друзьями. Фото
Украинская теннисистка наслаждается зимой, даже такой
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №146) прогулялась ледяными улицам Киева со своими четвероногими друзьями. Соответствующие фото и видео она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинец Бондарь
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Полузащитник Динамо получил тяжелую травму – источник
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Начало тура в УПЛ, доход Динамо и Шахтера, увольнение Головко. Главные новости за 11 декабря
- Это самое болезненное поражение в карьере Джоковича. ВИДЕО
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...