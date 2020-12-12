Леся Цуренко гуляет ледовыми улицам вместе со своими четвероногими друзьями. Фото

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №146) прогулялась ледяными улицам Киева со своими четвероногими друзьями. Соответствующие фото и видео она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинец Бондарь стал призером Чемпионата Европы по тхэквондо.