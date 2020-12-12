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Наоми Осака: Я ненавидела кричать на корте, но наверное привыкла к этому

Теннис
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Комментарий теннисистки

Наоми Осака: Я ненавидела кричать на корте, но наверное привыкла к этому
UA-Футбол
Новина українською

Японская теннисистка, третья ракетка мира Наоми Осака стала героиней журнала Vogue. В комментарии она рассказала о привычке кричать на корте и домашнем образе жизни.

"Я ненавидела кричать на корте. Я думала, что если буду громкой, то привлеку к себе внимание. Мне казалось, что люди будут на меня пялиться. Но не знаю. Наверное, я к этому привыкла.

Этот ярлык застенчивости оставался со мной на протяжении удачных и не очень периодов моей карьеры. Но думаю, что люди, которые наблюдали за моим становлением, скажут, что я лучше ориентируюсь в ситуациях, лучше умею выражать свои чувства. В основном я домоседка, а мой парень все время в студии, но он еще больше домосед, чем я.

На корте все иначе. Мне нравится играть на арене Артура Эша, потому что это самый большой стадион и слышать гул толпы. Чувствуешь себя гладиатором, потому что он просто огромный и вокруг столько людей, смотрящих твой матч. Но за пределами корта, если бы мне пришлось выступать перед сотней людей, я бы чувствовала, что меня начинает трясти" - сказала она.

Напомним, что ранее Леся Цуренко прогулялась ледяными улицам Киева.

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В статье: Наоми Осака
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