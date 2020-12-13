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Свитолина поделилась секретом покоя и сосредоточенности, а Костюк зачаровала поклонников. Фото

Теннис
(2 голосов)

Украинки активно делятся фотографиями

Свитолина поделилась секретом покоя и сосредоточенности, а Костюк зачаровала поклонников. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) поделилась со своими поклонниками секретами покоя и сосредоточенности. Видео с тренировки она разместила на своей официальной странице в Instagram:

"Так я тренирую спокойствие и сосредоточенность"

А вот Марта Костюк своим фото заставила болельщиков задуматься.

"Пусть гадают"

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В статье: Элина Свитолина Марта Костюк
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