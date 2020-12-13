Свитолина поделилась секретом покоя и сосредоточенности, а Костюк зачаровала поклонников. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) поделилась со своими поклонниками секретами покоя и сосредоточенности. Видео с тренировки она разместила на своей официальной странице в Instagram:

"Так я тренирую спокойствие и сосредоточенность"

А вот Марта Костюк своим фото заставила болельщиков задуматься.

"Пусть гадают"