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Костюк стартует на турнире ITF в Италии
Генеральная репетиция перед новым сезоном
Марта Костюк в ранге 99-й ракетки мира возглавила посев на турнире в Сельва-ди-Валь-Гардене категории ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000.
Первой соперницей Костюк на турнире в Италии станет 232-я ракетка мира из Испании Нурия Паррисас-Диас.
Компанию Костюк на турнире ITF составит Дарья Снигур. Чемпионка юниорского Уимблдона получила 7-й номер посева, а в первом круге ей будет противостоять немка Юле Нимайер (№263 рейтинга WTA).
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