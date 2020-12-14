Костюк стартует на турнире ITF в Италии

Марта Костюк в ранге 99-й ракетки мира возглавила посев на турнире в Сельва-ди-Валь-Гардене категории ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000.

Первой соперницей Костюк на турнире в Италии станет 232-я ракетка мира из Испании Нурия Паррисас-Диас.

Компанию Костюк на турнире ITF составит Дарья Снигур. Чемпионка юниорского Уимблдона получила 7-й номер посева, а в первом круге ей будет противостоять немка Юле Нимайер (№263 рейтинга WTA).