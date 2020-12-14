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Все победители турниров АТР в сезон коронавируса. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

18 минут матч-болов от звезд АТР-тура

Все победители турниров АТР в сезон коронавируса. ВИДЕО
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Лидером года в АТР-туре по количеству титулов стал Андрей Рублев, который в 2020 году выиграл пять турниров.

Первая ракетка мира Новак Джокович закончил год с четырьмя титулами, а Рафаэль Надаль, Даниил Медведев и Гаэль Монфис взяли по два трофея.

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В статье: теннис АТР
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