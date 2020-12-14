Все победители турниров АТР в сезон коронавируса. ВИДЕО

Лидером года в АТР-туре по количеству титулов стал Андрей Рублев, который в 2020 году выиграл пять турниров.

Первая ракетка мира Новак Джокович закончил год с четырьмя титулами, а Рафаэль Надаль, Даниил Медведев и Гаэль Монфис взяли по два трофея.