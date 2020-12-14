Федерер может пропустить Australian Open

Роджер Федерер из-за двух операций на колене в последний раз выходил на корт в конце января, когда в полуфинале Australian Open в трех сетах проиграл Новаку Джоковичу.

В интервью для портала SRF Федерер дал понять, что его выступление на Открытом чемпионате Австралии в феврале 2021 года маловероятно.

"Я бы с радостью поехал в Австралию, но с учетом колена будет непросто. Я не хочу делать следующий шаг, пока не буду готов", - сказал 20-кратный победитель турниров Большого шлема.

Для Федерера приоритетом в 2021 году станут Олимпийские игры в Токио, а также Уимблдон и US Open.