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Федерер может пропустить Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Швейцарец еще не готов вернуться на топ-уровень

Федерер может пропустить Australian Open
Новина українською

Роджер Федерер из-за двух операций на колене в последний раз выходил на корт в конце января, когда в полуфинале Australian Open в трех сетах проиграл Новаку Джоковичу.

В интервью для портала SRF Федерер дал понять, что его выступление на Открытом чемпионате Австралии в феврале 2021 года маловероятно.

"Я бы с радостью поехал в Австралию, но с учетом колена будет непросто. Я не хочу делать следующий шаг, пока не буду готов", - сказал 20-кратный победитель турниров Большого шлема.

Для Федерера приоритетом в 2021 году станут Олимпийские игры в Токио, а также Уимблдон и US Open.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Роджер Федерер завершит год в ранге самого возрастного теннисиста из топ-100.

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В статье: Роджер Федерер Australian Open
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