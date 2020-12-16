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Костюк без проблем вышла в четвертьфинал турнира ITF в Италии
Вторая победа Марты в Сельва-ди-Валь-Гардене
Во втором раунде турнира в Сельва-ди-Валь-Гардене категории ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000 Марта Костюк всего за 52 минуты разбила (6:1, 6:0) обладательницу wild card Лауру Маир.
Костюк на старте матча проиграла свою подачу, но затем выдала серию из 12 выигранных геймов подряд.
На пути к четвертьфиналу украинка реализовала 6 из 11 брейк-поинтов, подала 4 эйса и совершила 4 двойных ошибки.
Следующей соперницей Марты Костюк в Италии станет хорватка Лея Бошкович.
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