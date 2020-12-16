Федерация тенниса Австралии в ближайшее время объявит дату продажи билетов на Australian Open

Федерация тенниса Австралии в ближайшее время официально объявит, что Australian Open-2021 стартует 8 февраля, а также представит план размещения зрителей на трибунах и начнёт продажу билетов, пишет The Sydney Morning Herald.

Ожидается, что игроки начнут прибывать в Австралию чартерными рейсами с 15 января. Во время карантина они смогут тренироваться.

Допустимое количество сопровождающих будет различно для каждого игрока: бывшие и действующие победители турнира смогут взять с собой четырёх человек, игроки топ-10 — троих, игроки одиночного разряда — двоих, парного разряда — по одному (два на дуэт).