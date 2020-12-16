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Шесть игроков выиграли свои первые титулы ATP в 2020 году
Синнер в 2020 году одержал три победы над игроками из топ-10
Официальный сайт ATP продолжает подводить статистические итоги сезона. В 2020 году шесть игроков выиграли свои первые титулы на турнирах ATP. Это француз Уго Умбер (Окленд), норвежец Каспер Рууд (Буэнос-Айрес), бразилец Тьяго Уайлд (Сантьяго), серб Миомир Кецманович (Кицбюэль), австралиец Джон Миллман (Нур-Султан) и итальянец Янник Синнер (София).
Отметим, что Умбер в 2020 году выиграл и свой второй турнир ATP — в Антверпене и вошёл в топ-30. Рууд в сентябре поднялся на рекордную для себя 25-ю строчку рейтинга ATP. Каспер дошёл до финала турнира в Сантьяго, а также до полуфиналов в Риме и Гамбурге.
Синнер в 2020 году одержал три победы над игроками из топ-10, а в рейтинге поднялся на рекордную для себя 37-ю позицию.
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