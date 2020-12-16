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Ястремская рассказала о своем самочувствии

Теннис
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У теннисистки подтвердился COVID-19

Ястремская рассказала о своем самочувствии
Новина українською

Вторая ракетка Украины впервые вышла на корт после перенесенного коронавируса. На этой неделе Ястремская призналась, что заболела вскоре после прилета в Дубай на предсезонный сбор. Две недели Даяна находилась в самоизоляции и только сейчас смогла вернуться на корт.

"Я могла только порадоваться и немного поударять ракеткой по мячу. После болезни я все еще чувствую большую слабость", - написала Ястремская в соцсетях.

Даяна Ястремская ранее поделилась фотографией с командой специалистов, с которыми сейчас работает в Дубае, среди них - израильский тренер Ян Похтер.

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В статье: Даяна Ястремская
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