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ATP представила лучшие удары 2020 года. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

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ATP представила лучшие удары 2020 года. ВИДЕО
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Портал Tennis TV представил четверку претендентов в номинации «Удар года».

За победу в голосовании болельщиков поспорят эффектные виннерсы Рафаэля Надаля, Бенуа Пэра, Андрея Рублева и Стефаноса Циципаса.

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В статье: теннис Рафаэль Надаль АТР
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