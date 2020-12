ATP представила лучшие удары 2020 года. ВИДЕО

Портал Tennis TV представил четверку претендентов в номинации «Удар года».

За победу в голосовании болельщиков поспорят эффектные виннерсы Рафаэля Надаля, Бенуа Пэра, Андрея Рублева и Стефаноса Циципаса.

Our 2020 Shot of the Year vote is down to the final four ????



Head to our Instagram story now to choose which two of these stunners makes the final!



???? https://t.co/HnaEdMW7bm pic.twitter.com/Fo7cPj07c9