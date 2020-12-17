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ATP представила лучшие удары 2020 года. ВИДЕО
Там есть на что посмотреть
Портал Tennis TV представил четверку претендентов в номинации «Удар года».
За победу в голосовании болельщиков поспорят эффектные виннерсы Рафаэля Надаля, Бенуа Пэра, Андрея Рублева и Стефаноса Циципаса.
Our 2020 Shot of the Year vote is down to the final four ????— Tennis TV (@TennisTV) December 16, 2020
Head to our Instagram story now to choose which two of these stunners makes the final!
???? https://t.co/HnaEdMW7bm pic.twitter.com/Fo7cPj07c9
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