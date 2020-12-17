Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АТР опубликовала календарь первых 7 недель сезона
Теннис вернется в начале января
Ассоциация теннисистов-профессионалов представила календарь на первую часть сезона 2021 года. Как и ожидалось, Australian Open начнется 8 февраля, а квалификация к первому в сезоне турниру Большого шлема пройдет в начале января в Дохе.
Всего на первом отрезке сезона пройдут шесть турниров, включая командный АТР Сup в Мельбурне:
The ATP has today announced an update to the 2021 ATP Tour calendar, outlining a revised schedule for the first seven weeks of the season.— ATP Tour (@atptour) December 17, 2020
В статусе первой ракетки мира сезон 2021 года начнет серб Новак Джокович.
Популярное сейчас
- Колос определился со сбором, известна судьба арендованных динамовцев
- Супряги компаньон. Невероятный промах Гризманна в матче против Реал Сосьедада
- Украинец стал лучшим вратарем первой половины чемпионата Кипра
- ATP представила лучшие удары 2020 года. ВИДЕО
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО