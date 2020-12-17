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АТР опубликовала календарь первых 7 недель сезона

Теннис
(1 голосов)

Теннис вернется в начале января

АТР опубликовала календарь первых 7 недель сезона
Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов представила календарь на первую часть сезона 2021 года. Как и ожидалось, Australian Open начнется 8 февраля, а квалификация к первому в сезоне турниру Большого шлема пройдет в начале января в Дохе.

Всего на первом отрезке сезона пройдут шесть турниров, включая командный АТР Сup в Мельбурне:

В статусе первой ракетки мира сезон 2021 года начнет серб Новак Джокович.

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В статье: теннис АТР
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