АТР опубликовала календарь первых 7 недель сезона

Ассоциация теннисистов-профессионалов представила календарь на первую часть сезона 2021 года. Как и ожидалось, Australian Open начнется 8 февраля, а квалификация к первому в сезоне турниру Большого шлема пройдет в начале января в Дохе.

Всего на первом отрезке сезона пройдут шесть турниров, включая командный АТР Сup в Мельбурне:

The ATP has today announced an update to the 2021 ATP Tour calendar, outlining a revised schedule for the first seven weeks of the season.