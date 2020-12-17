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Костюк с разгромом покинула турнир ITF в Италии
А ведь была главным фаворитом на титул
Марта Костюк в четвертьфинале турнира в Сельва-ди-Валь-Гардене категории ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000 за 1 час и 10 минут неожиданно проиграла 304-й ракетке мира Леа Бошкович (1:6, 1:6).
Костюк не реализовала ни одного из трех заработанных брейк-поинтов и проиграла пять геймов на своей подаче. На счету Марты 2 эйса и 5 двойных ошибок.
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