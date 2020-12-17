  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк с разгромом покинула турнир ITF в Италии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк с разгромом покинула турнир ITF в Италии

Теннис
(1 голосов)

А ведь была главным фаворитом на титул

Костюк с разгромом покинула турнир ITF в Италии
Новина українською

Марта Костюк в четвертьфинале турнира в Сельва-ди-Валь-Гардене категории ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000 за 1 час и 10 минут неожиданно проиграла 304-й ракетке мира Леа Бошкович (1:6, 1:6).

Костюк не реализовала ни одного из трех заработанных брейк-поинтов и проиграла пять геймов на своей подаче. На счету Марты 2 эйса и 5 двойных ошибок.

Ранее UA-Футбол сообщал, что АТР опубликовала календарь первых 7 недель сезона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...