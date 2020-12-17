Костюк с разгромом покинула турнир ITF в Италии

Марта Костюк в четвертьфинале турнира в Сельва-ди-Валь-Гардене категории ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000 за 1 час и 10 минут неожиданно проиграла 304-й ракетке мира Леа Бошкович (1:6, 1:6).

Костюк не реализовала ни одного из трех заработанных брейк-поинтов и проиграла пять геймов на своей подаче. На счету Марты 2 эйса и 5 двойных ошибок.