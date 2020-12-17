  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Серена, Кербер и компания: лучшие теннисистки 10-летия в WTA-туре. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серена, Кербер и компания: лучшие теннисистки 10-летия в WTA-туре. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Что не имя – то легенда

Серена, Кербер и компания: лучшие теннисистки 10-летия в WTA-туре. ВИДЕО
Новина українською

Смотрим, кто доминировал в женском туре за последние 10 лет.

Особняком в этом рейтинге стоит Серена Уильямс, которая становилась лучше теннисисткой сезона четыре года подряд.

Также в этом списке нашлось место Ким Клейстерс, Анжелик Кербер, Петре Квитовой, Гарбинье Мугурусе, Симоне Халеп, Эшли Барти и Софии Кенин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Серена Уильямс WTA
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...