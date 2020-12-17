Серена, Кербер и компания: лучшие теннисистки 10-летия в WTA-туре. ВИДЕО

Смотрим, кто доминировал в женском туре за последние 10 лет.

Особняком в этом рейтинге стоит Серена Уильямс, которая становилась лучше теннисисткой сезона четыре года подряд.

Также в этом списке нашлось место Ким Клейстерс, Анжелик Кербер, Петре Квитовой, Гарбинье Мугурусе, Симоне Халеп, Эшли Барти и Софии Кенин.