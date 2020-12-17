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Серена, Кербер и компания: лучшие теннисистки 10-летия в WTA-туре. ВИДЕО
Что не имя – то легенда
Смотрим, кто доминировал в женском туре за последние 10 лет.
Особняком в этом рейтинге стоит Серена Уильямс, которая становилась лучше теннисисткой сезона четыре года подряд.
Также в этом списке нашлось место Ким Клейстерс, Анжелик Кербер, Петре Квитовой, Гарбинье Мугурусе, Симоне Халеп, Эшли Барти и Софии Кенин.
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