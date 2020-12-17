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Организаторы Открытого чемпионата Австралии представили правила для игроков
Они смогут тренироваться по 5 часов
Организаторы Открытого чемпионата Австралии представили обновлённые правила для игроков на время турнира, который пройдёт в феврале 2021 года, сообщает Tennis Majors.
Основные правила для участников турнира:
— в Австралию будут допущены не более 1000 человек, поэтому в команде игроков не может быть более двух человек;
— игроки должны прибыть в Мельбурн 15 или 16 января;
— игрок и один член команды могут тренироваться не больше пяти часов, но оставшиеся 19 часов команда должна проводить в отеле;
— для допуска на турнир игроки должны сдать 6 отрицательных тестов на коронавирус;
— игроки смогут сдать второй тест в случае положительного результат первого;
— если игрок сдаст положительный тест до турнира и не сможет выступить согласно правилам, то получит 50% призовых.
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