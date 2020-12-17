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Привычный календарь вернется в ATP со средины весны
Об этом написал известный спортивный журналист
ATP вернётся к привычному расписанию турниров в начале весеннего грунтового сезона на 14-й неделе, пишет журналист Рави Убха на своей странице в "Твиттере".
Календарь на первые семь недель сезона-2021 был официально представлен, график на промежуток с 8-й по 13-ю недели будет опубликован позже.
ATP-тур. Сезон-2021. Расписание
5–13 января 2021 года — Делрэй-Бич (США), Анталья (Турция)
10–13 января — квалификация Открытого чемпионата Австралии, Доха (Катар)
31 января — 6 февраля — Мельбурн-1 (вместо Аделаиды), Мельбурн-2 (Австралия)
1–5 февраля — ATP Cup (Мельбурн)
8–21 февраля — Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн)
В этом сезоне из-за пандемии коронавируса не состоятся турниры ATP-250 в Окленде, Нью-Йорке и Пуне. В запланированные сроки не состоится турнир ATP-500 в Рио-де-Жанейро. Альтернативные даты проведения соревнований будут рассмотрены позже.
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