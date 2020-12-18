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Новак Джокович: Каждый матч с Федерером получается удивительным
Новак хотел бы снова сыграть с Роджером
Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович рассказал о противостоянии со швейцарцем Роджером Федерером.
"Каждый раз, когда я выхожу на корт, чтобы сыграть с Роджером, получается удивительным. Я всегда очень волнуюсь — это необычное чувство, потому что такие матчи интересны буквально всем. Они как будто выходят за пределы спорта и становятся частью всеобщей культуры", — цитирует Джоковича We Are Tennis.
Джокович и Федерер играли друг с другом 50 раз. Швейцарский теннисист одержал 23 победы, на счету уроженца Белграда 27 успешных матчей. Последняя встреча теннисистов состоялась в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2020 года — победу в трёх партиях одержал Джокович — 7:6 (7:1), 6:4, 6:3.
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