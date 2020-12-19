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Australian Open начинает продажу билетов уже в понедельник
Болельщики вернутся на трибуны
Высшее руководство штата Виктория приняло решение о допуске болельщиков на трибуны во время розыгрыша Открытого чемпионата Австралии.
Соревнования начнутся 8, а закончатся 21 февраля 2021.
Также объявлено о начале продажи билетов на матчи турнира. Они будут доступны для болельщиков уже 21 декабря, в понедельник. Их реализация стартует в 12:00 по местному времени.
Трибуны могут быть заполнены не более чем на 50% (по карантинным требованиям).
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