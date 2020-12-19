  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Australian Open начинает продажу билетов уже в понедельник
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Australian Open начинает продажу билетов уже в понедельник

Теннис
(1 голосов)

Болельщики вернутся на трибуны

Australian Open начинает продажу билетов уже в понедельник
UA-Футбол
Новина українською

Высшее руководство штата Виктория приняло решение о допуске болельщиков на трибуны во время розыгрыша Открытого чемпионата Австралии.

Соревнования начнутся 8, а закончатся 21 февраля 2021.

Также объявлено о начале продажи билетов на матчи турнира. Они будут доступны для болельщиков уже 21 декабря, в понедельник. Их реализация стартует в 12:00 по местному времени.

Трибуны могут быть заполнены не более чем на 50% (по карантинным требованиям).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...