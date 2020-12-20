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Элина Свитолина попала в заявки на три зимних турнира

Теннис
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Украинка будет много играть

Элина Свитолина попала в заявки на три зимних турнира
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) попала в предварительные заявки на три зимних турнира.

Так, с 5 по 13 января она выступит в Абу-Даби, с 1 по 7 февраля сыграет в Мельбурне, а 8 февраля начнет соревнования на Открытом чемпионате Австралии.

Пока это предварительные списки турниров, где Элина планирует сыграть.

Напомним, что ранее Дарья Билодид поделилась пикантными фото с доминиканского побережья.

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В статье: Элина Свитолина
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