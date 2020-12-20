ITF. Анталия. Орлов побеждает Кравченко в украинском финале турнира

Украинский теннисист Владислав Орлов в финале турнира ITF в Анталии (Турция) победил своего соотечественника Георгия Кравченко и получил главный титул соревнований.

Счет встречи 2-1 (2-6; 6-3; 6-4) в пользу Владислава.

Украинские теннисисты провели на корте почти два с половиной часа. И Орлов, и Кравченко сделали по три брейка за матч, однако Владислав выиграл на два очка меньше, чем соотечественник: 72-74. Это был первый украинский финал на турнирах ITF с августа 2019 года.