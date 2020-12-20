  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. ITF. Анталия. Орлов побеждает Кравченко в украинском финале турнира
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ITF. Анталия. Орлов побеждает Кравченко в украинском финале турнира

Теннис
(1 голосов)

Финальное украинское дерби

ITF. Анталия. Орлов побеждает Кравченко в украинском финале турнира
UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Владислав Орлов в финале турнира ITF в Анталии (Турция) победил своего соотечественника Георгия Кравченко и получил главный титул соревнований.

Счет встречи 2-1 (2-6; 6-3; 6-4) в пользу Владислава.

Украинские теннисисты провели на корте почти два с половиной часа. И Орлов, и Кравченко сделали по три брейка за матч, однако Владислав выиграл на два очка меньше, чем соотечественник: 72-74. Это был первый украинский финал на турнирах ITF с августа 2019 года.

Напомним, что Элина Свитолина заявлена ​​на три зимних турнира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владислав Орлов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...