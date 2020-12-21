Ястремская определилась с планами на старт сезона

Имя Даяны Ястремской фигурирует в предварительной заявке турниров WTA 500 в Мельбурне (1-7 февраля), Australian Open (8-21 февраля) и WTA 250 в Мельбурне (14-21 февраля), где сыграют теннисистки, которым не удалось пробиться во вторую неделю Открытого чемпионата Австралии.

Также Ястремская на Australian Open планирует сыграть и в парном разряде, а ее напарницей должна стать белоруска Вера Лапко.

В прошлом году Ястремская на турнире в Аделаиде дошла до финала, уступив первой ракетке мира Эшли Барти. На Australian Open одесситка во втором круге проиграла Каролин Возняцки.