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Ястремская определилась с планами на старт сезона
Вторая ракетка Украины заявлена на несколько турниров
Имя Даяны Ястремской фигурирует в предварительной заявке турниров WTA 500 в Мельбурне (1-7 февраля), Australian Open (8-21 февраля) и WTA 250 в Мельбурне (14-21 февраля), где сыграют теннисистки, которым не удалось пробиться во вторую неделю Открытого чемпионата Австралии.
Также Ястремская на Australian Open планирует сыграть и в парном разряде, а ее напарницей должна стать белоруска Вера Лапко.
В прошлом году Ястремская на турнире в Аделаиде дошла до финала, уступив первой ракетке мира Эшли Барти. На Australian Open одесситка во втором круге проиграла Каролин Возняцки.
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