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Когда тренер оставил без присмотра: Свитолина сняла смешной ролик на тренировке. ВИДЕО

Теннис
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У первой ракетки Украины отличное чувство юмора.

Когда тренер оставил без присмотра: Свитолина сняла смешной ролик на тренировке. ВИДЕО
Новина українською

Элина Свитолина в Instagram опубликовала видео с тренировки. Украинка показала, как еще можно использовать тренажер, если у тебя над душой не стоит требовательный тренер.

"Когда тренер оставил тебя на 5 минут", - написала теннисистка.

Элина Свитолина на старте нового сезона планирует сыграть на турнирах в Абу-Даби, Мельбурне и на Australian Open.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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