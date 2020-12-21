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Когда тренер оставил без присмотра: Свитолина сняла смешной ролик на тренировке. ВИДЕО
У первой ракетки Украины отличное чувство юмора.
Элина Свитолина в Instagram опубликовала видео с тренировки. Украинка показала, как еще можно использовать тренажер, если у тебя над душой не стоит требовательный тренер.
"Когда тренер оставил тебя на 5 минут", - написала теннисистка.
Элина Свитолина на старте нового сезона планирует сыграть на турнирах в Абу-Даби, Мельбурне и на Australian Open.
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