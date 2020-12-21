Когда тренер оставил без присмотра: Свитолина сняла смешной ролик на тренировке. ВИДЕО

Элина Свитолина в Instagram опубликовала видео с тренировки. Украинка показала, как еще можно использовать тренажер, если у тебя над душой не стоит требовательный тренер.

"Когда тренер оставил тебя на 5 минут", - написала теннисистка.

Элина Свитолина на старте нового сезона планирует сыграть на турнирах в Абу-Даби, Мельбурне и на Australian Open.