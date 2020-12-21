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Топ-50 ударов и розыгрышей сезона в АТР-туре. ВИДЕО
20-минутная подборка шедевров от лучших теннисистов мира
Канал Tennis TV на YouTube представил 50 лучших ударов и розыгрышей 2020 года в мужском теннисе.
Здесь фигурируют Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей и другие.
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