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Тим получил кубок за победу на US Open
Для теннисиста эта победа стала первой на турнирах серии Большого шлема
Третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим получил приз за победу на Открытом чемпионате США 2020 года. Уроженец Винер-Нойштадта стал победителем этих соревнований ещё в сентябре.
"Добро пожаловать домой", — написал Тим.
В финале US Open Доминик одолел представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6). Для Тима этот титул стал первым в карьере на соревнованиях "Большого шлема".
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