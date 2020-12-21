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Тим получил кубок за победу на US Open

Теннис
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Для теннисиста эта победа стала первой на турнирах серии Большого шлема

Тим получил кубок за победу на US Open
Новина українською

Третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим получил приз за победу на Открытом чемпионате США 2020 года. Уроженец Винер-Нойштадта стал победителем этих соревнований ещё в сентябре.

"Добро пожаловать домой", — написал Тим.

В финале US Open Доминик одолел представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6). Для Тима этот титул стал первым в карьере на соревнованиях "Большого шлема".

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В статье: Доминик Тим
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