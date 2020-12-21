Тим получил кубок за победу на US Open

Третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим получил приз за победу на Открытом чемпионате США 2020 года. Уроженец Винер-Нойштадта стал победителем этих соревнований ещё в сентябре.

"Добро пожаловать домой", — написал Тим.

В финале US Open Доминик одолел представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6). Для Тима этот титул стал первым в карьере на соревнованиях "Большого шлема".