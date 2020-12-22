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Свитолина перед Australian Open будет тренироваться с чемпионкой Ролан Гаррос

Теннис
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Отличный спарринг-партнер для Элины

Свитолина перед Australian Open будет тренироваться с чемпионкой Ролан Гаррос
Новина українською

Тренер Иги Швёнтек Петр Сержпутовски сообщил, что его подопечная на карантине перед Открытым чемпионатом Австралии будет тренироваться с шестой ракеткой мира из Украины Элиной Свитолиной.

Также напарниц по тренировочному процессу узнали и другие украинки. Даяна Ястремская будет готовиться к Australian Open вместе с белоруской Верой Лапко, а спарринг-партнером Марты Костюк станет Паула Бадоса.

Australian Open-2021 пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля. Из-за пандемии коронавируса участники первого в сезоне Шлема перед стартом на турнире пройдут строгий двухнедельный карантин с возможностью тренироваться на корте и в зале.

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В статье: Australian Open Элина Свитолина Ига Швёнтек
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