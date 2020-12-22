Роджер Федерер: топ-10 безупречных ударов. ВИДЕО

Роджер Федерер всегда умел создавать магию на корте. Ниже 10 доказательств исключительности 20-кратного победителя турниров Большого шлема.

Федерер из-за операции на колене в 2020 году провел только один турнир. На данный момент неизвестно, когда швейцарский ветеран сможет вернуться на корт.