Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роджер Федерер: топ-10 безупречных ударов. ВИДЕО
Только гений из Швейцарии способен на это
Роджер Федерер всегда умел создавать магию на корте. Ниже 10 доказательств исключительности 20-кратного победителя турниров Большого шлема.
Федерер из-за операции на колене в 2020 году провел только один турнир. На данный момент неизвестно, когда швейцарский ветеран сможет вернуться на корт.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Защитник Челси в январе перейдет в Интер
- Воздушный Роналду, фактор Левандовского, Месси как Пеле. Герои прошлых выходных в ФОТО
- Комментатор ответил Сидорчуку, который до сих пор хочет желтую карточку за фол против Корниенко
- Свитолина перед Australian Open будет тренироваться с чемпионкой Ролан Гаррос
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...