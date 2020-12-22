Надаль: Когда в 2007-м году проиграл Федереру, то был рад, потому что получил его футболку

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль вспомнил, как 13 лет назад получил в подарок футболку швейцарца Роджера Федерера.

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"Я проиграл ему в финале турнира в Гамбурге в 2007-м. До этого я выиграл 81 матч подряд на грунте. Это был исторический рекорд, я превзошёл результат Гильермо Виласа. В тот день я был рад, что получил футболку Федерера после поражения. Я сохранил её. Рад, что она до сих пор хранится в моём музее", — приводит слова Надаля Tennis World USA.

В 2020 году Надаль завоевал титулы на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Акапулько (Мексика). На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания) Рафаэль дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву.