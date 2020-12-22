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Федерер: Когда хотел поиграть с детьми в теннис, то они говорили мне: Ты не наш тренер!
Сейчас же все изменилось
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер рассказал об игре в теннис со своими детьми. У Роджера и его супруги Мирки четверо детей.
"Мы много играли в этом году. Хорошо, что всегда можно сделать это занятие весёлым. Но проблема тенниса в том, что нужно время, чтобы втянуться в игру. Тогда это становится интересным. Сейчас все мои четверо детей доросли до того, чтобы проводить розыгрыши подлиннее.
Они уже зовут меня играть с ними, хотя сначала они говорили: "Ты не наш тренер! Папа не должен вмешиваться в игру", — приводит слова Федерера Schweizer Illustrierte.
Федерер продолжает восстанавливаться после двух операций на колене. По словам Роджера, он, скорее всего, не успеет набрать форму к Открытому чемпионату Австралии 2021 года.
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