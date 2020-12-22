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Египетский теннисист дисквалифицирован и оштрафован за договорные матчи
Срок дисквалификации составляет три года
Египетский теннисист Мостафа Хатем получил трехлетний запрет на занятия спортом после расследования, проведенного Теннисной группой добропорядочности(TIU). Хатем признал два нарушения правил антикоррупционной программы, и в дополнение к запрету ему также было приcуджено штраф в размере 3000 долларов.
Дело Хатема решила сотрудница отдела слушаний по вопросам борьбы с коррупцией Джейн Малкахи. Принимая во внимание признание игроком своей вины, она постановила, что игроку запрещено играть в любом теннисном соревновании или посещать его до 8 октября 2022 года.
Теннисная группа добродетели - это инициатива Совета Большого шлема, Международной федерации тенниса, ATP и WTA, созданная для содействия, поощрения, повышения и защиты добропорядочности профессионального тенниса во всем мире. С 1 января 2021 TIU станет частью Международного агентства по добропорядочности тенниса (ITIA).
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