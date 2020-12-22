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Египетский теннисист дисквалифицирован и оштрафован за договорные матчи

Теннис
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Срок дисквалификации составляет три года

Египетский теннисист дисквалифицирован и оштрафован за договорные матчи
Новина українською

Египетский теннисист Мостафа Хатем получил трехлетний запрет на занятия спортом после расследования, проведенного Теннисной группой добропорядочности(TIU). Хатем признал два нарушения правил антикоррупционной программы, и в дополнение к запрету ему также было приcуджено штраф в размере 3000 долларов.

Дело Хатема решила сотрудница отдела слушаний по вопросам борьбы с коррупцией Джейн Малкахи. Принимая во внимание признание игроком своей вины, она постановила, что игроку запрещено играть в любом теннисном соревновании или посещать его до 8 октября 2022 года.

Теннисная группа добродетели - это инициатива Совета Большого шлема, Международной федерации тенниса, ATP и WTA, созданная для содействия, поощрения, повышения и защиты добропорядочности профессионального тенниса во всем мире. С 1 января 2021 TIU станет частью Международного агентства по добропорядочности тенниса (ITIA).

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В статье: теннис
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