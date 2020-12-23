Три украинки попали в основную сетку Australian Open

Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк включены в заявочный лист Открытого чемпионата Австралии, который пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

Высокие шансы сыграть на первом в сезоне турнире Большого шлема и у Екатерины Козловой, которая идет четвертой в альтернативном списке.

Через квалификацию 10-13 января в Дубае на Australian Open будут пробиваться Леся Цуренко, Дарья Снигур, Катарина Завацкая, Сергей Стаховский и Илья Марченко.

В прошлом году на Australian Open самой успешной украинкой стала Элина Свитолина – уроженка Одессы в третьем круге проиграла будущей финалистке австралийского Шлема Гарбинье Мугурусе.