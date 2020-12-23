Лопатецкая выиграла стартовый матч на турнире ITF в Турции

Дарья Лопатецкая в первом раунде 15-тысячника в Анталье драматично обыграла румынку Стефану Лазар (6:1, 3:6, 7:6). В решающем сете украинка отыграла несколько матч-болов и добила соперницу на тайбрейке.

Следующей соперницей Лопатецкой на турнире ITF станет представительница России Анжелика Исаева.