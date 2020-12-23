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Лопатецкая выиграла стартовый матч на турнире ITF в Турции

Теннис
(1 голосов)

Первая победа украинки

Лопатецкая выиграла стартовый матч на турнире ITF в Турции
Новина українською

Дарья Лопатецкая в первом раунде 15-тысячника в Анталье драматично обыграла румынку Стефану Лазар (6:1, 3:6, 7:6). В решающем сете украинка отыграла несколько матч-болов и добила соперницу на тайбрейке.

Следующей соперницей Лопатецкой на турнире ITF станет представительница России Анжелика Исаева.

Ранее UA-Футбол сообщал, что три украинки попали в основную сетку Australian Open.

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В статье: теннис Дарья Лопатецкая
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