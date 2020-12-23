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Лопатецкая выиграла стартовый матч на турнире ITF в Турции
Первая победа украинки
Дарья Лопатецкая в первом раунде 15-тысячника в Анталье драматично обыграла румынку Стефану Лазар (6:1, 3:6, 7:6). В решающем сете украинка отыграла несколько матч-болов и добила соперницу на тайбрейке.
Следующей соперницей Лопатецкой на турнире ITF станет представительница России Анжелика Исаева.
Ранее UA-Футбол
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