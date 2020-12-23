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Топ-10 цирковых ударов года в АТР-туре. ВИДЕО
Такое не каждый день увидишь
Официальный YouTube-канал АТР-тура опубликовал десятку самых невероятных ударов года на турнирах АТР.
Традиционно подборку возглавляют два лидера мирового рейтинга – Новак Джокович и Рафаэль Надаль.
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