Серена Уильямс похвасталась своими кулинарными способностями

23-кратная победительница турниров "Большого шлема", американская теннисистка Серена Уильямс поделилась на своей странице в "Инстаграме" новой фотографией. На ней она хвастается приготовленным тортом-радугой.

"Я люблю радугу и считаю её даром божьим. Этот торт получился великолепным", — так подписано фото.

Серена завершила сезон, снявшись с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия.