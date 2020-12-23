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Серена Уильямс похвасталась своими кулинарными способностями

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка приготовила торт

Серена Уильямс похвасталась своими кулинарными способностями
Новина українською

23-кратная победительница турниров "Большого шлема", американская теннисистка Серена Уильямс поделилась на своей странице в "Инстаграме" новой фотографией. На ней она хвастается приготовленным тортом-радугой.

"Я люблю радугу и считаю её даром божьим. Этот торт получился великолепным", — так подписано фото.

Серена завершила сезон, снявшись с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия.

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В статье: Серена Уильямс
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