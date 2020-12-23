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Федерер: Мы часто общались с Надалем по телефону во время жёсткого локдауна
Роджер рассказал, что не смотря на карантин и травмы он поддерживал связь с Рафой
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал об общении с испанцем Рафаэлем Надалем во время локдауна.
"Я много разговаривал с Рафой. Мы оба состоим в совете игроков и должны поддерживать связь. Мы должны обсуждать, что нужно делать на благо нашего вида спорта, как продвигать его вперёд. Мы общались по телефону во время жёсткого локдауна в Испании. Он также звонил мне и спрашивал о состоянии после операции на колене.
Изначально я был рад тому, что могу подольше побыть в Швейцарии, но в какой-то момент осознал, что скучаю по друзьям из Лондона, Нью-Йорка и Парижа. Мы живём в ATP-туре, и этого очень не хватало", — цитирует Федерера Schweizer Illustrierte.
Федерер завершит 2020 год на пятой строчке рейтинга ATP, Надаль — на второй.
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