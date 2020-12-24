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Теннисисты тоже ошибаются: худшие удары года в АТР-туре. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Конфузы от звезд мужского тенниса

Теннисисты тоже ошибаются: худшие удары года в АТР-туре. ВИДЕО
Новина українською

Канал Tennis TV на YouTube опубликовал подборку самых невероятных промахов года на турнирах АТР.

Не удивляйтесь, если найдете в этом ролике даже первую ракетку мира Новака Джоковича, ведь право на ошибку есть у каждого.

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В статье: Новак Джокович теннис
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