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Надаль: Этот год был самым сложным, из тех, который мы прожили

Теннис
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Рафа поздравил всех с Рождеством

Надаль: Этот год был самым сложным, из тех, который мы прожили
Новина українською

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поздравил болельщиков с Рождеством.

"От имени академии хотел бы пожелать всем счастливого Рождества и всего наилучшего в 2021 году. Мы прощаемся с годом, который лучше забыть без всяких сомнений, возможно, самым сложным годом, который мы прожили. По крайней мере, у меня это так.

Хочу принести соболезнования всем, кто потерял близких. Будем надеяться, что ситуация будет постепенно улучшаться. Верю, что вакцина поможет каждому и мы сможем вернуться к привычной жизни", — приводит слова Надаля Sportskeeda со ссылкой на сайт академии теннисиста.

В 2020 году Надаль завоевал титулы на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Акапулько (Мексика). На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне (Великобритания) Рафаэль дошёл до полуфинала, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

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В статье: Рафаэль Надаль
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