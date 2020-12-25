На ATP Cup пригласили 12 команд вместо 24

Командный турнир ATP Cup в 2021 году пройдет в Мельбурне с 1 по 5 февраля при участии 12 команд, а не 24, как было в этом году.

Участниками командного турнира в случае подтверждения станут сборные Сербии, Испании, Австралии, России, Швейцарии, Греции, Германии, Аргентины, Италии, Японии, Франции и Австралии. Лучшие игроки именно из этих стран находятся в топ-11 мирового рейтинга, а Австралия приглашена в качестве принимающей стороны.

Призовой фонд ATP Cup составит 7,5 миллиона долларов, но может быть снижен на 40% в зависимости от того, сколько болельщиков пустят на трибуны.

Что касается рейтинговых очков, то в одиночном разряде максимальным уловом для теннисистов станут 500 баллов, а в парном – 250.

Действующим победителем АТР Cup является сборная Сербии во главе с Новаком Джоковичем.