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На ATP Cup пригласили 12 команд вместо 24
Все из-за пандемии
Командный турнир ATP Cup в 2021 году пройдет в Мельбурне с 1 по 5 февраля при участии 12 команд, а не 24, как было в этом году.
Участниками командного турнира в случае подтверждения станут сборные Сербии, Испании, Австралии, России, Швейцарии, Греции, Германии, Аргентины, Италии, Японии, Франции и Австралии. Лучшие игроки именно из этих стран находятся в топ-11 мирового рейтинга, а Австралия приглашена в качестве принимающей стороны.
Призовой фонд ATP Cup составит 7,5 миллиона долларов, но может быть снижен на 40% в зависимости от того, сколько болельщиков пустят на трибуны.
Что касается рейтинговых очков, то в одиночном разряде максимальным уловом для теннисистов станут 500 баллов, а в парном – 250.
Действующим победителем АТР Cup является сборная Сербии во главе с Новаком Джоковичем.
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