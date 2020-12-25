Стало известно, где пройдет матч Кубка Дэвиса между Украиной и Израилем

Матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля пройдет 5-6 марта на закрытом хардовом корте клуба Marina Tennis Club в селе Погребы (Киевская область).

Украина и Израиль должны были выяснить сильнейшего еще осенью 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса поединок был отложен на 2021 год.

Украина в Кубке Дэвиса ранее дважды обыгрывала Израиль – в 1999 году со счетом 3:2 и в 2017-м со счетом 5:0.

Сборная Украины под руководством Андрея Медведева в последнем матче в Кубке Дэвиса в марте текущего года в Запорожье со счетом 3:2 обыграла Китайский Тайбэй.