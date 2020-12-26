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Стефанос Циципас: Вечеринка на Новый год - больше, чем на Рождество
Теннисист готовится праздновать
Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР №6) на своей официальной странице в Твиттер разместил пост, в котором признался, что праздник Нового года он любит больше Рождество.
Все вокруг: Dоодушевленные перед Рождеством.
Я: праздную Новый год с еще большим размахом.
Напомним, что ранее Анжелик Кербер
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