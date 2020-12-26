Стефанос Циципас: Вечеринка на Новый год - больше, чем на Рождество

Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР №6) на своей официальной странице в Твиттер разместил пост, в котором признался, что праздник Нового года он любит больше Рождество.

Все вокруг : Dоодушевленные перед Рождеством.

Я: праздную Новый год с еще большим размахом.