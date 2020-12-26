  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стефанос Циципас: Вечеринка на Новый год - больше, чем на Рождество
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефанос Циципас: Вечеринка на Новый год - больше, чем на Рождество

Теннис
(1 голосов)

Теннисист готовится праздновать

Стефанос Циципас: Вечеринка на Новый год - больше, чем на Рождество
UA-Футбол
Новина українською

Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР №6) на своей официальной странице в Твиттер разместил пост, в котором признался, что праздник Нового года он любит больше Рождество.

Все вокруг: Dоодушевленные перед Рождеством.

Я: праздную Новый год с еще большим размахом.

Стефанос Циципас: Вечеринка на Новый год - больше, чем на Рождество - изображение 1

Напомним, что ранее Анжелик Кербер призналась, что летом хотела завершить карьеру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...