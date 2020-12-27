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Тренировка с элементами юмора: Цуренко и Костюк креативно готовятся к сезону. Видео
Украинки не перестают удивлять
Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк продолжают подготовку к предстоящему сезону. На этот раз спортсменки решили подойти к делу креативно. Видео с соответствующей тренировки Леся разместила на своей официальной странице в Instagram:
Напомним, что ранее Цуренко
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