Тренировка с элементами юмора: Цуренко и Костюк креативно готовятся к сезону. Видео

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк продолжают подготовку к предстоящему сезону. На этот раз спортсменки решили подойти к делу креативно. Видео с соответствующей тренировки Леся разместила на своей официальной странице в Instagram:

Напомним, что ранее Цуренко рассказывала , что пишут ей хейтеры после поражений.