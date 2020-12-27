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Тренировка с элементами юмора: Цуренко и Костюк креативно готовятся к сезону. Видео

Теннис
(1 голосов)

Украинки не перестают удивлять

Тренировка с элементами юмора: Цуренко и Костюк креативно готовятся к сезону. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк продолжают подготовку к предстоящему сезону. На этот раз спортсменки решили подойти к делу креативно. Видео с соответствующей тренировки Леся разместила на своей официальной странице в Instagram:

Напомним, что ранее Цуренко рассказывала, что пишут ей хейтеры после поражений.

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В статье: Леся Цуренко Марта Костюк
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