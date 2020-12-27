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Украинец Кравченко выиграл турнир ITF в Анталии
Поздравляем с победой
Украинский теннисист Георгий Кравченко взял титул на турнире серии ITF в Анталии (Турция).
В решающем матче он победил представителя Великобритании Билли Харриса. Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу нашего соотечественника.
Отметим, что эта победа стала для Кравченко второй в профессиональной карьере. В 2019 году он впервые взял титул на турнире в Испании.
Напомним, что ранее Леся Цуренко и Марта Костюк
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