Украинец Кравченко выиграл турнир ITF в Анталии

Украинский теннисист Георгий Кравченко взял титул на турнире серии ITF в Анталии (Турция).

В решающем матче он победил представителя Великобритании Билли Харриса. Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу нашего соотечественника.

Отметим, что эта победа стала для Кравченко второй в профессиональной карьере. В 2019 году он впервые взял титул на турнире в Испании.