Симона Халеп: Протянула Роджеру свой значок и спросила, можно ли мне автограф

Румынская теннисистка, вторая ракетка мира Симона Халеп вспомнила, как встретилась с Роджером Федерером на Уимблдоне в 2007 году.

"Я пошла на тренировочные площадки. Тогда я везде ходила со значком юниорки, чтобы люди не обращали на меня внимание. Шла к стрингеру, чтобы оставить ему ракетку, и тут увидела Федерера. Я просто замерла.

Не знала, как мне реагировать, так что просто протянула Роджеру свой значок и спросила: "А можно мне автограф?" А он начал спрашивать меня, что я здесь делаю, как мои дела, как я играю. Сказала, что люблю теннис, что сыграю на Уимблдоне и очень рада. До этого я вообще травяных кортов не видела.

Федерер был очень приятным - было здорово немного с ним поговорить. Уже тогда он был легендой, но все равно потратил на меня время: дал несколько советов, пообщался и подписал значок" - сказала она.