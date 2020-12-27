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Энди Маррей получил wild card на Открытый чемпионат Австралии
Британец сыграет на Большом Шлеме
Британский теннисист Энди Маррей получил wild card для участия в Открытом чемпионате Австралии. Об этом в комментарии ВВС рассказал директор турнира Крэйг Тайли.
"Уход Энди (после Australian Open-2019) был эмоциональным моментом, и его возвращение после серьезной операции и восстановления станет ярким событием Australian Open-2021" - сказал он.
Напомним, что ранее Симона Халеп
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