Энди Маррей получил wild card на Открытый чемпионат Австралии

Британский теннисист Энди Маррей получил wild card для участия в Открытом чемпионате Австралии. Об этом в комментарии ВВС рассказал директор турнира Крэйг Тайли.

"Уход Энди (после Australian Open-2019) был эмоциональным моментом, и его возвращение после серьезной операции и восстановления станет ярким событием Australian Open-2021" - сказал он.