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Энди Маррей получил wild card на Открытый чемпионат Австралии

Теннис
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Британец сыграет на Большом Шлеме

Энди Маррей получил wild card на Открытый чемпионат Австралии
UA-Футбол
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Британский теннисист Энди Маррей получил wild card для участия в Открытом чемпионате Австралии. Об этом в комментарии ВВС рассказал директор турнира Крэйг Тайли.

"Уход Энди (после Australian Open-2019) был эмоциональным моментом, и его возвращение после серьезной операции и восстановления станет ярким событием Australian Open-2021" - сказал он.

Напомним, что ранее Симона Халеп рассказала о своем знакомстве с Роджером Федерером.

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В статье: Australian Open Энди Маррей
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