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Федерер впервые с 1998 года не сыграет на Australian Open

Теннис
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Швейцарец не готов полноценно возобновить карьеру

Федерер впервые с 1998 года не сыграет на Australian Open
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Агент Роджера Федерера Тони Годсик в комментарии для Associated Press сообщил, что 20-кратный победитель турниров Большого шлема не выступит на Открытом чемпионате Австралии.

Федерер в 2020 году перенес две операции на колене и досрочно завершил сезон. Он не выходил на корт с момента поражения от Новака Джоковича в полуфинале Australian Open.

Федерер впервые не выступит на австралийском Шлеме. В Мельбурне швейцарец неизменно играл на протяжении 21 года карьеры во взрослом туре.

Всего на счету Федерера шесть титулов на Australian Open. В последний раз швейцарец выигрывал первый в сезоне турнир Большого шлема в 2018 году, когда в финале в пяти сетах одолел Марина Чилича.

Australian Open в 2021 году из-за пандемии COVID-19 перенесен на 8-21 февраля.

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В статье: теннис Роджер Федерер
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