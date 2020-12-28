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Федерер впервые с 1998 года не сыграет на Australian Open
Швейцарец не готов полноценно возобновить карьеру
Агент Роджера Федерера Тони Годсик в комментарии для Associated Press сообщил, что 20-кратный победитель турниров Большого шлема не выступит на Открытом чемпионате Австралии.
Федерер в 2020 году перенес две операции на колене и досрочно завершил сезон. Он не выходил на корт с момента поражения от Новака Джоковича в полуфинале Australian Open.
Федерер впервые не выступит на австралийском Шлеме. В Мельбурне швейцарец неизменно играл на протяжении 21 года карьеры во взрослом туре.
Всего на счету Федерера шесть титулов на Australian Open. В последний раз швейцарец выигрывал первый в сезоне турнир Большого шлема в 2018 году, когда в финале в пяти сетах одолел Марина Чилича.
Australian Open в 2021 году из-за пандемии COVID-19 перенесен на 8-21 февраля.
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