Клейстерс не сыграет на Australian Open

Организаторы Открытого чемпионата Австралии планировали выдать Ким Клейстерс wild card в основную сетку, однако экс-первая ракетка мира отказалась от выступления в Мельбурне.

Для Клейстерс Australian Open мог стать вторым турниром Большого шлема после возобновления карьеры. В сентябре бельгийка на старте US Open в трех сетах проиграла (6:3, 5:7, 1:6) россиянке Екатерине Александровой.

Ким Клейстерс после возвращения в WTA-тур в 37-летнем возрасте провела три матча, однако не смогла одержать ни одной победы.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.