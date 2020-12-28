Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клейстерс не сыграет на Australian Open
Титулованная бельгийка пропустит Шлем
Организаторы Открытого чемпионата Австралии планировали выдать Ким Клейстерс wild card в основную сетку, однако экс-первая ракетка мира отказалась от выступления в Мельбурне.
Для Клейстерс Australian Open мог стать вторым турниром Большого шлема после возобновления карьеры. В сентябре бельгийка на старте US Open в трех сетах проиграла (6:3, 5:7, 1:6) россиянке Екатерине Александровой.
Ким Клейстерс после возвращения в WTA-тур в 37-летнем возрасте провела три матча, однако не смогла одержать ни одной победы.
Australian Open пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Самый прилежный ученик Лобановского. Кто тренировал сборную Украины до Андрея Шевченко. ВИДЕО
- Месси: Барселона находится в ужасном состоянии, денег нет, вернуться на прежний уровень будет очень сложно
- Наставник Ингульца рассказал о 4 игроках, с которыми клуб расстанется
- Энди Маррей получил wild card на Открытый чемпионат Австралии
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО