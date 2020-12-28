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Клейстерс не сыграет на Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Титулованная бельгийка пропустит Шлем

Клейстерс не сыграет на Australian Open
Новина українською

Организаторы Открытого чемпионата Австралии планировали выдать Ким Клейстерс wild card в основную сетку, однако экс-первая ракетка мира отказалась от выступления в Мельбурне.

Для Клейстерс Australian Open мог стать вторым турниром Большого шлема после возобновления карьеры. В сентябре бельгийка на старте US Open в трех сетах проиграла (6:3, 5:7, 1:6) россиянке Екатерине Александровой.

Ким Клейстерс после возвращения в WTA-тур в 37-летнем возрасте провела три матча, однако не смогла одержать ни одной победы.

Australian Open пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

Ранее UA-Футбол сообщал, что на Australian Open не сыграет и Роджер Федерер.

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В статье: Ким Клийстерс
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