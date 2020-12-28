182 км/час: это самые мощные удары года в АТР-туре. ВИДЕО

Канал Tennis TV на YouTube представил подборку самых мощных ударов 2020 года на турнирах АТР.

Автором самого скоростного выстрела сезона стал француз Бенуа Пэр, который в матче с Альяжем Бедене на турнире в Роттердаме выполнил виннерс со скоростью 182 км/час.