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182 км/час: это самые мощные удары года в АТР-туре. ВИДЕО
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Канал Tennis TV на YouTube представил подборку самых мощных ударов 2020 года на турнирах АТР.
Автором самого скоростного выстрела сезона стал француз Бенуа Пэр, который в матче с Альяжем Бедене на турнире в Роттердаме выполнил виннерс со скоростью 182 км/час.
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